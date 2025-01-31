Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.
M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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