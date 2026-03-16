Firari Hükümlü Aydın\'da Yakalandı

AYDIN'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.B., polis ekiplerinin takibi sonucu İncirliova ilçesindeki dağlık alanda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 Sokak'taki bir adrese giden ekipleri fark eden B.B.'nin adresten firar ettiği öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yapılan takip ve kovalamaca sonucunda kullandığı otomobili yol kenarında bırakıp yaya şekilde kaçmaya devam eden B.B'yi İncirliova ilçesindeki dağlık alanda yakaladı.

Gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.