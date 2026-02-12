Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı

12.02.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu suçundan 16 yıl 6 ay cezası bulunan M.C., bodrumda saklanırken JASAT tarafından yakalandı.

BATMAN'da uyuşturucu suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C., saklandığı binanın bodrum katındaki depoda JASAT ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 10 Şubat 2025'te merkezde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ekipleri M.C.'nin izini sürdü. Yakalanmamak için bir binanın bodrum katındaki depo bölümünde saklandığı belirlenen M.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Batman, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle

13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:55:15. #7.11#
SON DAKİKA: Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.