Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

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Bursa'da, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Doğukan Bilgin(32), polis ekipleri tarafından, evinin arka kapısında kaçarken yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğun Bilgin'in, Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi. Savcılıktan alınan iznin ardından adrese baskın düzenleyen polisler, uzun süredir aranan firari hükümlüyü, evinin arka kapısından kaçmaya çalışırken yakaladı. Adliyeye çıkartılan Bilgin, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Haber: Mehmet İNAN -Kamera: BURSA,