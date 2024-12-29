Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

Bursa'da, hakkında 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 6 suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü'yü (25), operasyonla Gemlik ilçesinde yakalandı.
Firari hükümlünün üstünde 7 gram uyuşturucu ve madde kullanma aparatı bulundu.
E.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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