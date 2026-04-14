Firari Hükümlü Canik'te Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Canik'te gerçekleştirilen uygulamada hakkında 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi yakaladı.
S.Y'nin ayrıca hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
