Firari Hükümlü Çatıda Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı evin çatısından kaçmaya çalışırken yakalanan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında firari V.G'nin (38) bir evde saklandığını tespit etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, eve baskın düzenledi.
Bu sırada evin çatısından kaçmaya çalışan V.G, ekiplerce yakalandı.
Hakkında silahla yağma suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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