Firari Hükümlü Döşemealtı'nda Yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmada, 7 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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