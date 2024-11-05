Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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