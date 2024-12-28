Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.U'yu yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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