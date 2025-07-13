Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Firari Hükümlü Gözaltına Alındı

13.07.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de hapis cezası bulunan N.Ö. gözaltına alınırken ekiplerine mukavemet edenler aranıyor.

İzmir Valiliği, hakkında 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün gözaltına alındığı sırada ekiplere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 11 Temmuz akşam saat 22.00 sıralarında, Konak ilçesi Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta, aranması bulunan bir şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adrese gittiği ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığınca verilen arama kararı doğrultusunda ikamete giren ekiplerce yakalanan N.Ö'nün, yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan N.Ö, gerekli işlemler için mahalleden çıkarılacağı esnada çevredeki bazı vatandaşlar tarafından görevli ekiplere mukavemette bulunulmuş, bir ekip aracının camı taş atılmak suretiyle kırılmış, diğer bir ekip aracının lastiğine ise kesici alet ile kesilmek suretiyle zarar verilmiştir. Kamu Malına Izrar suçuyla alakalı şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. N.Ö, işlemleri tamamlandıktan sonra 12.07.2025 Cumartesi günü cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İzmir Valiliği, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk

14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
13:42
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:36
6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi
6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 16:12:50. #7.13#
SON DAKİKA: Firari Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.