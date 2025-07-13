Firari Hükümlü Gözaltına Alındı

İzmir Valiliği, hakkında 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün gözaltına alındığı sırada ekiplere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 11 Temmuz akşam saat 22.00 sıralarında, Konak ilçesi Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta, aranması bulunan bir şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adrese gittiği ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığınca verilen arama kararı doğrultusunda ikamete giren ekiplerce yakalanan N.Ö'nün, yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan N.Ö, gerekli işlemler için mahalleden çıkarılacağı esnada çevredeki bazı vatandaşlar tarafından görevli ekiplere mukavemette bulunulmuş, bir ekip aracının camı taş atılmak suretiyle kırılmış, diğer bir ekip aracının lastiğine ise kesici alet ile kesilmek suretiyle zarar verilmiştir. Kamu Malına Izrar suçuyla alakalı şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. N.Ö, işlemleri tamamlandıktan sonra 12.07.2025 Cumartesi günü cezaevine teslim edilmiştir."