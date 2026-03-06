Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki T.K'nin Bayraklı'da olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
