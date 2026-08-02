Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

Firari Hükümlü İzmir\'de Yakalandı
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Kardeşi kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan K.O.A. İzmir'de yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.O.A. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında K.O.A.'yı durdurdu. K.O.A.'nın yapılan sorgulamasında, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.O.A., işlemleri için adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

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