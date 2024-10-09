Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

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Kayseri'de hakkında 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.