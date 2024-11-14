Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte gerçekleştirdikleri şok uygulamada durumundan şüphelendiği O.E'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.
Sorgulamada, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edilen O.E. ekiplerce yakalandı.
Hükümlünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
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