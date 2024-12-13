Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 7 ilde 12 dosyadan aranan ve hakkında "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö'yü (32) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.