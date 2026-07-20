Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan M.E. (39) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.