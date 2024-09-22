Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, İspatcami Mahallesi'nde denetimlerinde "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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