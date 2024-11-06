Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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