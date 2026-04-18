Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 8 ayrı suçtan toplam 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kumluca'da Yakalandı - Son Dakika
