Firari Hükümlü Lapseki'de Yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "tutuklunun kaçması" suçundan toplam 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ç. (44) polis ekiplerince Lapseki Kapalı Pazar Yerinde yakalandı.
Uçak'ta 2014 yılında 357 kilogram esrar yakalanması olayının faili olarak da aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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