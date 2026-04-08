Firari Hükümlü Niğde'de Yakalandı

Niğde'de hakkında 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.