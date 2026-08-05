Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 8 ay cezası olan hükümlü, adresinde yakalanarak emniyete götürüldü.
Samsun'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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