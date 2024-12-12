Güncel

Samsun'da, hakkında 11 suçtan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bilişim sistemlerini banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan toplam 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (30) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.