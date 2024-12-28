Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Ş.B'yi belirlenen adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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