Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Yakalandı

Divriği'de 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari M.G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

20.02.2025 12:46
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Sivas'ın Divriği ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Divriği, Güncel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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