Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 3 yıldır firari olan Ali Türk'ün (44) evinde arama yapıldı.

KARISI ÜZERİNİ YORGANLA ÖRTMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Aramalar sırasında Ali Türk, evinin yatak odasındaki yatağın yanında üzerine yorgan örtülmüş vaziyette bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.