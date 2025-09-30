Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Haberin Videosunu İzleyin
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
30.09.2025 14:19  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
Haber Videosu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan 9,5 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin yatak odasında yatağın yanında yorganın altında yakalandı. O anlar jandarmanın yaka kamerasıyla kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 3 yıldır firari olan Ali Türk'ün (44) evinde arama yapıldı.

KARISI ÜZERİNİ YORGANLA ÖRTMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Aramalar sırasında Ali Türk, evinin yatak odasındaki yatağın yanında üzerine yorgan örtülmüş vaziyette bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj
Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı O anlar kamerada Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Türkiye’nin GÖKÇERİ balonu İsrail’i panikletti Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinde EA, rekor fiyata satıldı Dünyanın en büyük oyun şirketlerinde EA, rekor fiyata satıldı
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı
Onuachu’nun sıra dışı golü tüm dünyayı salladı Onuachu'nun sıra dışı golü tüm dünyayı salladı
8 saniye kuralı başlarını yaktı, yönetim kongre kararı aldı 8 saniye kuralı başlarını yaktı, yönetim kongre kararı aldı

14:05
Taliban sınır tanımıyor Bu kez de internet ve mobil telefon hizmetlerini kestiler
Taliban sınır tanımıyor! Bu kez de internet ve mobil telefon hizmetlerini kestiler
13:41
197 milyon euroya satıldı Tarihi stadyum yıkılıyor
197 milyon euroya satıldı! Tarihi stadyum yıkılıyor
13:36
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak
13:34
Altında rüzgar tersine döndü İşte saatler içinde sert düşüş
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş
13:19
FIFA’dan Anadolu kulüplerinin yüzünü güldürecek hamle
FIFA'dan Anadolu kulüplerinin yüzünü güldürecek hamle
13:15
Rusya’dan Trump’ın Gazze planına ilk yorum
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına ilk yorum
13:05
Trabzon’da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu
12:59
Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Meclis boykotu çağrısı
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı
11:57
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
11:09
Aksaray’daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 14:25:11. #7.12#
SON DAKİKA: Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.