Firari Hükümlünün Evinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
13.05.2026 17:21
İzmir Karabağlar'da, 16 yıl hapis cezası olan firari C.B.'nin evinde 2kg skunk bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün evinde 2 kilogram skunk ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi 5 ayrı suç dosyasından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.B'nin evinde uyuşturucu sattığını belirledi.

Bunun üzerine ikamet ve eklentisine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aramalarda 2 kilogram skunk ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 222 bin 300 liraya da el konuldu.

Firari hükümlü ve yanındaki M.A. (43) ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
