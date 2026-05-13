Firari Hükümlünün Evinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün evinde 2 kilogram skunk ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi 5 ayrı suç dosyasından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.B'nin evinde uyuşturucu sattığını belirledi.

Bunun üzerine ikamet ve eklentisine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aramalarda 2 kilogram skunk ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 222 bin 300 liraya da el konuldu.

Firari hükümlü ve yanındaki M.A. (43) ifade işlemleri için emniyete götürüldü.