Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı

ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin Değirmançı'yı (29), oturduğu kahvehanede gözaltına almak isteyen polise taş ve sopalarla saldıran muhtar Selahattin Kılıç, kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K. ve Hüseyin Y. yakalandı.

08.10.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin Değirmançı'yı (29), oturduğu kahvehanede gözaltına almak isteyen polise taş ve sopalarla saldıran muhtar Selahattin Kılıç, kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K. ve Hüseyin Y. yakalandı. Kılıç kardeşler tutuklanırken, olaylara karıştığı belirlenen 17 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Genel Bilgi Toplama yaptığı Engin Değirmançı'nın, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Değirmançı kaçmaya çalıştı. Bu sırada kahvehanedekiler de taşkınlık çıkardı.

İçi boş sulama kanalına kaçan Değirmançı ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalarla saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, kaçmaya çalışan Değirmançı'yı sağ dizinden vurup, yakaladı. Takviye gelen 6 polis memurunun yaralandığı olayda 3 ekip aracı da zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen mahalle muhtarı Selahattin Kılıç, kahvehane sahibi kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K., Hüseyin Y. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin ve Hidayet Kılıç tutuklandı, Abdulkadir K. ile Hüseyin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Firari 17 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Hidayet Kılıç, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Yargı, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.