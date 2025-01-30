Firari Mahkum Beypazarı\'nda Yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Polis ekipleri, firari mahkum F.B'nin ilçenin Acısu Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.
F.B'in yakalandığı operasyonda, ruhsatsız ev tüfeği de ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan F.B, cezaevine gönderildi.
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