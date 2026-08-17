Fırat’a İkinci Köprünün İhalesi 15 Eylül 2026’da - Son Dakika
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Fırat’a İkinci Köprünün İhalesi 15 Eylül 2026’da

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Fırat Nehri üzerine yapılacak ikinci köprünün ihalesinin 15 Eylül 2026’da yapılacağını açıkladı. Proje kapsamında çift köprü, tünel ve üstgeçit inşa edilecek; trafik yoğunluğu azaltılıp Şanlıurfa-Gaziantep hattı rahatlatılacak.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Fırat Nehrine yapılması planlanan ikinci köprünün ihalesinin 15 Eylül 2026'da yapılacağını belirtti.

Milletvekili Pınarbaşı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Birecik'e ikinci köprü yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

Projenin takipçisi olduklarını belirten Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"15 Eylül 2026'da ikinci köprünün ihalesi yapılıyor. İhalemizi yaptıktan sonra devasa ikinci köprü 75 yıl sonra Bireciklilerle buluşacak. Proje kapsamında Fırat Nehri üzerinde yeni çift köprü, çift tüp tünel ve üstgeçit köprüsünün yapılması öngörülüyor. Yaklaşık 1200 metre olacak köprünün tamamlanmasıyla Birecik şehir içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Şanlıurfa- Gaziantep güzergahındaki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırat’a İkinci Köprünün İhalesi 15 Eylül 2026’da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat’a İkinci Köprünün İhalesi 15 Eylül 2026’da - Son Dakika
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