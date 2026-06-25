ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in (48) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Evli ve 3 çocuk babası Şahin'in cenazesinin yarın saat 14.00'te ilçede toprağa verileceği belirtildi.
Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Şehit Olan Astsubayın Ailesine Acı Haber Verildi - Son Dakika
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