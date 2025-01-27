Fırat Üniversitesi'nde Anatomi Müzesi için Emek Harcayan Öğrenciler - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nde Anatomi Müzesi için Emek Harcayan Öğrenciler

Fırat Üniversitesi\'nde Anatomi Müzesi için Emek Harcayan Öğrenciler

Veteriner Fakültesi öğrencileri, çeşitli hayvanların iskelet ve tahnitlerini yaparak müzeye katkı sağlıyor.

27.01.2025 13:17
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, derslerde faydalanmak amacıyla çeşitli hayvan türlerinin iskelet ve tahnitini oluşturuyor.

Elazığ'daki Veteriner Fakültesi'ne 46 yıl önce kazandırılan "Anatomi Müzesi"ne katkı sunmak amacıyla 3 yıl önce oluşturulan Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu bünyesindeki öğrenciler, gezdikleri köylerde ve memleketlerinde buldukları çeşitli hayvan türleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Topluluk bünyesinde yaklaşık 200 öğrenci, ödevleri kapsamında ölü buldukları hayvanların üniversitenin laboratuvarında dönüşümünü sağlıyor.

Öğrenciler, daha önce iskelete dönüştürdükleri hayvanların bu yıl tahnitini de oluşturdu.

Öğrenciler, bu kapsamda egzotik kuş türleri, keçi, yılan, hindi, tilki, koyun, inek, domuz, tavşan gibi 20'yi aşkın hayvan türünden tahnit ve iskelet yaptı.

Hayvanlardan 70 eser çıkaran öğrenciler, eserleri farklı tasarımlarla fakülte binasında sergiledi.

"Anatomiyi öğretmek için verdiğimiz ödev amacımızın çok üstüne çıktı"

Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Karan, AA muhabirine, anatomi dersini öğrencilere kolay ve eğlenceli öğretmek amacıyla performans ödüllü ödevler verdiklerini söyledi.

Uyguladıkları çalışmanın Türkiye'de pek uygulanmadığını ifade eden Karan, öğrencilerin büyük fedakarlıklarla ve zorluklarla köylerde çiftliklere gittiklerini, Hayvan Hastanesi gibi bazı birimlerle irtibata geçtiklerini ve 20 farklı hayvan türü bulduklarını belirtti.

Karan, "Bizim en önemli amacımız canlı hayvanlara zarar vermemek. Ölü hayvan bulmak çok zor. Anatomiyi öğretmek için verdiğimiz ödev amacımızın çok üstüne çıktı." dedi.

Öğrencilerin bu yıl yaptıkları hayvan türlerinin artığını aktaran Karan, keçi, atmaca, şahin, yılan ve çok sayıda egzotik kuş türleri bulduklarını bildirdi.

Karan, öğrencilerin 3 ay boyunca laboratuvarda çalıştığını kaydederek, "50 iskelet, 20 tahnit olmak üzere toplam 70 eser çıkarıldı. Tahnit ve iskelet hazırlama aşamaları öğrenciler için çok zordu. Bu çalışma öğrencilerle sınırlı kalmadı. Bu bilime çok büyük katkı sağladı. Fakültenin birçok bölümü bizden tahnit ve iskelet istedi. Uygulama derslerimiz için bize çok büyük kolaylık oldu. Öğrenciler anlatacağımız, uygulamada göstereceğimiz ders materyallerini aslında kendileri üretmiş oldu." diye konuştu.

"Arkadaşlarımız inanılmaz emek sarf ettiler"

Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu Başkanı ve Veteriner Fakültesi öğrencisi Tuana Morgül de çok güzel eserler çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bu eserleri yapıp bu aşamaya getirirken yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Morgül, çalışmada bilimsel prosedürleri uyguladıklarını anlattı.

Morgül, "Arkadaşlarımız inanılmaz emek sarf ettiler. 70 eseri çok zor şartlar altında çıkardık. Çünkü bu oldukça zaman gerektiren bir prosedür, sürekli beklenmesi gereken aşamaları vardı ve arkadaşlarımızla bekleyip, sabırla birleştirip, bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Taha Muhammed Sarışahin ise çalışma kapsamında İzmir'den ölü cüce keçi bulduğunu söyledi.

Keçinin kemikleri küçük olduğu için çok zorlandıklarını dile getiren Sarışahin, "Keçinin hem iskeletini hem de tahniti yaptık. Bu süreçte kendimizi çok geliştirdik. Fakültemizin gelişimi açısından çok büyük bir yararı oldu." dedi.

Doğuhan Mert Çalışır, keklik, karga, tavşan ve 2 ördeğin tahnitini yaptığını belirterek, "Ördekleri İstanbul'da, kekliği Gaziantep'te, karga ve tavşanı Elazığ'da bulduk. Güzel proje oldu. Bize güzel şeyler kattı." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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