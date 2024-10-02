Fırat Üniversitesi'nden Zorlu Görevde Birincilik - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nden Zorlu Görevde Birincilik

Fırat Üniversitesi\'nden Zorlu Görevde Birincilik

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi öğrencileri, 'GÖKRUH V7' roketiyle TEKNOFEST'te birinci oldu.

02.10.2024 11:48
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesinde okuyan 10 öğrenci, 1 yıllık çalışma sonucu tasarladıkları "GÖKRUH V7" adlı roketle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "zorlu görev" kategorisinde birincilik elde etti.

FÜ Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrenciler, kurdukları "TRoket" takımıyla 2020 yılından bu yana tasarladıkları roketlerle katıldıkları yarışlarda "orta irtifa" ve "yüksek irtifa" kategorilerinde çeşitli dereceler elde etti.

Bu yıl "zorlu görev" kategorisinde yarışmaya başvuran takım, Organize Sanayi Bölgesi'nde Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nde yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu "GÖKRUH V7" adlı roket tasarladı.

"TRoket" takımı, 19 takımın katılımıyla yapılan ön eleme atışları sonucu finale kaldı. Takım, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen final atışlarında, TEKNOFEST'te şimdiye kadar birincinin çıkmadığı "zorlu görev" kategorisinde ilk kez birincilik elde etmenin sevincini yaşadı.

Mühendis adayları, Adana'da 2- 6 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST'te ödüllerini alacak.

"Amacımız aynı roketle ulusal yarışmalarda ülkemizi temsil etmek"

Takım kaptanı İsmet Özen, ekiplerinde yer alan Makina, Yazılım ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinde okuyan arkadaşlarıyla TEKNOFEST'te tarih yazdıklarını söyledi.

Roket yarışmasında "zorlu görev" atışında başarılı bir atış ve kurtarma yaptıklarını ifade eden Özen, yaptıkları roketin 2 kademeli olduğunu belirtti.

Özen, şöyle konuştu:

"Bilgi birikimi ve deneyimle zorlu görev kategorisinde yarışarak mücadele etme isteği duyduk. Yoğun bir süreç oldu. Atış ve kurtarmayla birinci olduk. Bu yıl tasarladığımız roketimizin üzerinde 2 motor ve iki aviyonik (elektronik) sistem var. Üst üste iki roket yaptık diyebiliriz. Şu an bir uzay misyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı ay misyonumuz var. Ekip olarak bu misyona fayda sağlayabilir miyiz, kademeli bir roketle faydalı yükümüzü istediğimiz irtifaya çıkarabilir miyiz, bunu amaçladık. Bunu da Aksaray'da Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda başarılı bir şekilde gördük. Ciddi bir öz güven kattı. Ülkemizin ay misyonunda ilerleyen yıllarda mühendisler olarak çalışıp ülkemize hizmet etmeyi düşünüyoruz."

Roketin 4 metre uzunluğunda, 52 kilogram ağırlığında olduğunu anlatan Özen, içerisine 4 kilogramlık faydalı yük bulunduğunu söyledi.

Özen, şöyle devam etti:

"İlk motorun ateşlenmesiyle roketimiz hızlandı ve yükselmeye başladı. İlk motorun gücü bitince aviyonik sistemlerimiz bunu algıladı ve motor gövdesini roketten ayırdı. Daha sonra ana gövde üzerinde olan motor ateşlenerek roketimiz tekrar yükselmeye başladı. Bir nevi uzaya insan, faydalı yük taşıyan gelişmiş roketlerin çalışma sistemini simule ettik. Bu şekilde tam başarıyla roketin üzerinde en ufak bir hasar çizik dahi olmadan tekrar kurtarıp geri getirebildik. Bu roket şu an uçurulabilecek durumda. Amacımız aynı roketle ulusal yarışmalarda ülkemizi temsil etmek."

Elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özen, tekrar kullanılabilir ve sürdürebilirlik amacıyla roketi tasarladıklarını kaydetti.

Özen, "Roketimiz yaklaşık 4 bin 500 metre irtifaya çıktı. Bu modern roketçilik için ciddi bir irtifa. Burada faydalı yükünü serbest bıraktı ve tekrardan paraşütleriyle inişe geçti. Bu şekilde istenilen tüm operasyonları başarıyla tamamlayarak yeniden elimize ulaştı." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te ödül alacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özen, ülkenin milli teknoloji hamlesine ve milli kalkınma misyonuna katkı sağladıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Özen, "Yerli ve milli roketimizle astronotlarımız ve uydularımız atmosfere yerleştirilinceye kadar bu çalışmalar devam edecek. Biz de bu çalışmaların bir parçası olmak istiyoruz, bunu hedefliyoruz." dedi.

???????Ekipte yer alan öğrencilerden Emre Durak da amaçlarının ülkenin uzay misyonuna katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Ekipteki görevinin roketin uçuş güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Durak, "Roketin tasarımındaki bütün alt sistemler tamamen kendi mühendislik ürünlerimiz. Kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirilen tasarımlar. Bütün aşamaları en ince ayrıntısına göre yaptık. Roketi çeşitli testlerden geçirerek yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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