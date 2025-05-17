Fırıncıdan Eğlenceli Sek Sek İnovasyonu - Son Dakika
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Fırıncıdan Eğlenceli Sek Sek İnovasyonu

Antalya'da bir fırıncı, dükkanının önüne çizdiği seksekle çocukları ve yetişkinleri mutlu ediyor.

17.05.2025 15:35
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Önce sek sek, sonra ekmek: Önünden geçenin sektiği eğlenceli görüntüler kamerada

Çocuklar tabletten uzak dursun diye fırının önüne seksek oyunu çizdi

ANTALYA - Antalya'da bir fırıncı, dükkanının önüne çizdiği seksek oyunuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürüyor. "Dans et" notuyla tamamlanan oyunu gören müşteriler, ekmek almadan önce seksek oynayıp neşeli anlar yaşıyor.

Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde bir fırının önüne çizilen seksek oyunu, mahalle halkının günlük rutinine neşe kattı. Dört çocuk babası fırıncı Yusuf Aytar, yaklaşık 15 gün önce dükkanının önüne çizdiği seksek oyununu "dans et" ifadesiyle tamamladı. O günden bu yana fırına gelen çocuklar, hatta bazı yetişkin müşteriler bile önce seksek oynayıp ardından dans figürleri yaparak alışverişini sürdürüyor.

Fırıncı, geçmişi hatırlattı

Fırının önündeki kaldırıma tebeşirle çizilen klasik seksek kareleri, okuldan çıkan çocuklar için eğlenceli bir uğrak noktası haline geldi. Sadece çocuklar değil, gençler ve orta yaşlı müşteriler de oyun alanında zaman zaman çocukluk hatıralarına dönüyor.

"Çocuklar okuldan çıkınca gelip ekmek alıyor, önce sek sek oynuyor. Kendi çocukluğumuzdan esinlendik. Hem çocuklara bir neşe olsun istedik, hem de insanlara kısa da olsa bir tebessüm kazandıralım dedik" diyen 34 yaşındaki Yusuf Aytar, kendi evinin önüne de benzer bir çizim yaptığını anlattı. Aytar, "Evde de oynuyorlar. Tabletten, telefondan biraz uzak dursunlar istedim" diyerek, oyunla geçen bu anların çocukların gelişimi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Aytar, sözlerine şöyle devam etti: "Kaldırımlar kirlenmesin, oyun alanları olsun. Herkes çocuklara mutlu olabilecekleri seçenekler sunmalı."

Fırının önündeki seksek alanı ise basit bir çizimden çok daha fazlası. Çocukların hoplaya zıplaya oynadığı, kimi zaman dans figürleriyle tamamladığı oyun; mahallede paylaşımı, gülümsemeyi ve dayanışmayı pekiştiriyor. Fırının güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler, sokakların oyun alanına dönüştüğü eski günleri hatırlatıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırıncıdan Eğlenceli Sek Sek İnovasyonu - Son Dakika

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