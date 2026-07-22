Fırında mide bulandıran manzara: 17 ayrı ceza kesildi - Son Dakika
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Fırında mide bulandıran manzara: 17 ayrı ceza kesildi

Fırında mide bulandıran manzara: 17 ayrı ceza kesildi
22.07.2026 20:32
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Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir fırında yapılan denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Ekmek üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 660 kilogram hamurun içinde haşere tespit edildi. Hamurlar imha edilirken, mevzuata aykırı uygulamalar belirlenen işletmelere idari işlem başlatıldı, bir işletmeye ise 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 idari para cezası kesildi.

Mersin’de Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren pide pişirim ve simit fırınlarında kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

HAMURUN İÇİNDEN HAŞERELER ÇIKTI

‘Alo 153 TİM’ hattına ulaşan ihbarlar doğrultusunda Tarsus Belediyesi Gıda Güvenliği Şefliği koordinasyonunda yürütülen incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, üretim alanlarının fiziki şartları, hijyen standartları ile personelin kurallara uygunluğu titizlikle değerlendirildi.

Kontroller sırasında, ekmek üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 660 kilogram hamurun içerisinde haşere tespit edilmesi üzerine söz konusu hamur imha edildi.

17 FARKLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Belirlenen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir işletmede tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı.

“HİÇBİR KONUDA TAVİZ VERMİYORUZ”

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Halkımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Toplum sağlığını riske atabilecek her türlü olumsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırında mide bulandıran manzara: 17 ayrı ceza kesildi - Son Dakika

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