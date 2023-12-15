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Fırtına nedeniyle Balıkesir adalarına feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Fırtına nedeniyle Balıkesir adalarına feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da beklenen fırtına sebebiyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer yarın iptal edildi. Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı sefer yapılamayacak.

Fırtına nedeniyle Balıkesir adalarına feribot seferleri iptal edildi
15.12.2023 - 19:07,
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Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı sefer, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
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