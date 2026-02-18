Fırtına nedeniyle mahsur kalan personel kurtarıldı

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki tersanede bakım ve onarımını yaptıkları yolcu gemisinde fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel, itfaiyeciler tarafından sepetli merdivenle tahliye edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede bakım ve onarımı yapılırken, fırtına nedeniyle 6 personel iskeleye inemeyip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 personel mahsur kaldıkları gemiden Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, sepetli itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.