Fırtına, Piknikteki Aileyi Vurdu
Fırtına, Piknikteki Aileyi Vurdu

Fırtına, Piknikteki Aileyi Vurdu
29.10.2025 00:49
Ayaş'ta fırtına nedeniyle devrilen konteyner evin altında kalan Üçler K. hayatını kaybetti.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde piknik yapan bir kişi, fırtına nedeniyle devrilen konteyner evin altında kalarak yaşamını yitirdi.

FIRTINADA KONTEYNER DEVRİLDİ

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi'nde Doruk mevkisinde meydana geldi. Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı. 3 çocuğu ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı. Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi.

KONTEYNERİN ALTINDA CAN VERDİ

Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı. Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HORTUM ÇIKTI

Ayaş ilçesinin İlhanköy Mahallesi'nde yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtınanın aniden ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, gökyüzünde beliren hortumu da cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: DHA

