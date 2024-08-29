Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı - Son Dakika
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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı. Gemiden kalan son parçalar da kamyonlara yüklendi.

29.08.2024 09:17
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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı. Gemiden kalan son parçalar da kamyonlara yüklendi.

Geçen yıl 19 Kasım günü Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtınada ortadan ikiye bölünen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi Pallada; sahile sürüklenerek karaya oturdu. 13 mürettebatı ekiplerce sağ olarak tahliye edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatla Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 24 Kasım günü Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, kaldığı odada kalp krizinden hayatını kaybetti. Ihor'un cenazesi defnedilmek üzere Ukrayna'ya gönderildi.

Mürettebatının yardım çağrıları yaptığı gemi son sinyalini ise 285 gün önce verdi. 1968 yapımı; 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki geminin bir bölümü sökülerek sahilden taşındı. Geminin suyla dolan baş (pruva) kısmı ise halatlar yardımıyla karaya çekildi. Ekipler iş makinelerine bağladıkları halatlarla pruva kısmını karaya çıkarttı. Pallada isimli geminin pruva kısmının da söküm işlemleri tamamlandı. Karaya çıkartılan kısmı; bölümler halinde parçalanarak kamyonlara yüklendi.

Geminin son parçalarının da kamyonlara yüklenmesiyle birlikte alanda çevre düzenlemesi yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri tamamlandı - Son Dakika
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