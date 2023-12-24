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Fırtınada uçan çatının araçların üstüne düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Fırtınada uçan çatının araçların üstüne düştüğü anlar kamerada

Ordu'da etkili olan fırtına sonucunda çatılar uçtu ve araçlar hasar gördü. Bir binanın çatısının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çatı uçmaları sonucunda bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı ve park halindeki araçlara zarar verildi. Şu ana kadar yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

24.12.2023 - 01:42,
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Fırtınada uçan çatının araçların üstüne düştüğü anlar kamerada

ORDU - Ordu'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Bir binanın çatısının uçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl genelinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Sağanak ile birlikte etkili olan fırtına sonra Altınordu ve bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu. Çatı uçmaları sonrası bazı mahalle yoları ulaşıma kapanırken, uçan çatılar ise park halindeki araçlara zarar verdi. İtfaiye, polis, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri alanlarda çalışma başlattı.

Çatının uçma anı kamerada

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde de 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 3 araca zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çatının koparak uçması ve ardından araçların üzerine devrilmesi yer alıyor.

Altınordu ilçesinde galerici esnafı Bekir Ergen, kopan çatı nedeniyle 3 aracında hasar meydana geldiğini söyledi. Koray Kuru ise ilk olarak şiddetli bir ses duyup korktuklarını, ardından ise çatının araçların üzerine düştüğünü gördüklerini ifade etti.

Fırtına nedeniyle ilin farklı ilçelerinde de ağaç devrilmesi ve çatı uçmaları meydana gelirken, şuana kadar yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Fırtınada uçan çatının araçların üstüne düştüğü anlar kamerada
Kaynak: İHA
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