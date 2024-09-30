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(ANTALYA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu yükseltti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bütçesine göre en borçlu belediyeden, SGK dahil hiçbir kurum, kuruluşa günü geçmiş borcu bulunmayan bir Antalya Büyükşehir Belediyesi haline geldik" dedi.

Fitch Ratings, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notlarını (IDR) "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Fitch raporunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin borç sürdürebilirliği puanının AAA düzeyinde güçlü bir geri ödeme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Raporda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bağımsız kredi profili BBB- düzeyine yükselerek, yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığı, turizm faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiği ve vergi tahsilatlarında beklenenin üzerinde artış gerçekleştiği belirtildi.

Fitch Ratings raporuyla açıklanan kredi notunun, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile yapacağı anlaşmalar için büyük önem arz ettiği kaydedilerek, Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir finansal yapıya sahip olmasının ve yatırımlar için kredi alıp, ödeyebilme gücünün bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019'da göreve geldiğinde bütçesine göre en borçlu belediyeyi devraldığını belirterek, "2024 yılına geldiğimizde SGK dahil hiçbir kurum, kuruluşa günü geçmiş borcu bulunmayan bir Antalya Büyükşehir Belediyesi haline geldik. Tasarruf ettik, sosyal belediyecilik anlayışımızla halkın parasını halk için kullandık. Finansal başarımız üzerine Fitch, kredi notumuzu da negatiften pozitife dönüştürdü. Vatandaşlarımızın mutluluğu için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.