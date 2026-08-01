FKÖ'den Ateşkes Uyarısı ve Batı Şeria Gerilimi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılarken, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sürdürdüğü uygulamalar nedeniyle gerilimin tırmanmasına karşı uyardı.

FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanarak sahadaki ve siyasi alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmaya varıldığının duyurulması memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın kalıcı olarak sona ermesi, Filistin halkının insani acılarının bitirilmesi ve İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin güvence altına alınması için ikinci aşamanın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen yoğun çabalara işaret edilen açıklamada, Türkiye, Mısır, Katar, ABD ve Suudi Arabistan başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel ortakların gösterdiği gayret takdirle karşılandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların engelsiz şekilde akışının sürdürülmesi, iyileştirme ve yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin Devleti'nin, toprak bütünlüğü ve yasaların birliği ilkesi çerçevesinde Gazze Şeridi'nde ulusal, idari ve güvenlik sorumluluklarını tam olarak üstlenmesine imkan tanınmasının kalıcı istikrarın temel taşı olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'daki gerilime ve Filistin topraklarını gasbeden İsrail terörüne tepki

Açıklamada, İsrail makamlarının desteği ve koruması altında Filistin kentleri, köyleri ve mülteci kamplarına yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini genişletme politikalarının sürdüğü belirtilerek, işgal altındaki Filistin topraklarında bu gelişmeler nedeniyle durumun tehlikeli şekilde tırmandığı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerinin artmasına karşı kararlı ve etkin bir duruş sergilemesi yönünde çağrı yapılırken, İsrail'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını ve terörünü durdurmaya zorlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası kurumlar ve dünya kamuoyuna, Filistin halkı için acil uluslararası koruma sağlanması, etnik temizlik ve zorla yerinden edilme politikalarının durdurulması için derhal müdahale edilmesi çağrısı yinelendi.

ABD Başkanı Donald Trump ve "Barış Kurulu", cuma günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkesin bir sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmaya varıldığını ve Hamas'ın detaylı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.