FKÖ'den Nekse Vurgusu: Filistin İradesi Kırılmadı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in "Nekse"den (Toprak Kaybetme Günü) bu yana Filistin topraklarını işgal etmeyi, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi, Filistinlilerin yerinden etmeyi sürdürdüğünü ancak Filistin halkının iradesini kırmakta, topraklarını bağlılığını yıkmakta başarılı olamadığını söyledi.

İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı Filistinliler, "Nekse" adıyla anıyor.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Nekse'nin 59'uncu yılında AA muhabirine verdiği röportajda, İsrail'in 59 yıl önce başladığı işgalini sürdürdüğünü belirterek İsrail'in gasbedilen topraklarda yerleşim birimlerini genişletme, bölgedeki statüyü değiştirme ve yeni bir gerçeklik dayatma ile işgal edilen Filistin topraklarına egemen olma politikasına devam ettiğini anlattı.

Nekse'nin bu yılı Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırılar gölgesinde geçtiğini dile getiren Ebu Yusuf, "İsrail, 1967'den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeyi, Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi, Filistinlileri yerinden etmeyi ve toplu cezalandırma politikalarını sürdürdü. Ama Filistin halkının iradesini kırmakta, topraklarını bağlılığını yıkmakta başarılı olamadı." dedi.

Ebu Yusuf, Filistinlilerin, Gazze Şeridi'ndeki devam eden savaş ve Batı Şeridi'ndeki tırmanışın gölgesinde saldırılar, gözaltılar, zorla göç ve yerleşim faaliyetleri dahil, bağımsız bir Filistin devleti kurma olasılığını baltalamayı amaçlayan yeni gerçeklikler dayatma girişimleriyle benzeri görülmemiş tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

FKÖ yetkilisi,, İsrail'in bu yaptıklarıyla Filistin ulusal haklarını ortadan kaldırmayı ve Doğu Kudüs'ü başkent olarak kabul eden bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını yok saymayı hedeflediğini kaydetti.

"Filistinlilerin her yıl Nekbe'yi ve Nekse'yi anmalarının ulusal kimliklerini yok etme girişimlerinin başarısızlığını yansıtıyor." diyen Ebu Yusuf, işgalin başlamasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen yeni nesillerin meşru haklarına bağlı kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

Ebu Yusuf, "Filistin halkı özgürlük ve bağımsızlığı için onlarca yıl, binlerce şehit verdi. Bu fedakarlıklar işgal sona erene dek ulusal mücadeleyi sürdürmekteki ısrarını kamçıladı." dedi.

Filistin davasının "çok tehlikeli" bir aşamadan geçtiğini kaydeden Ebu Yusuf, ancak bu davanın aynı zamanda dünya çapında halk hareketlerinin genişlemesi ve Filistin'in uluslararası alanda giderek daha fazla tanınması yoluyla küresel sahnede artan bir varlık gösterdiğini ekledi.

ABD ve Avrupa dahil, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Filistin'e destek gösterilerinin, Filistin davasına yönelik artan küresel farkındalığı ifade ettiğini söyleyen Ebu Yusuf, "Zorluklara rağmen Filistinlilere geleceğe güvenle bakıyor." diye konuştu.

Nekse

5 Haziran 1967'de Sina'daki Mısır Hava Kuvvetleri üslerine saldırıya başlayan, eş zamanlı olarak Batı Şeria'ya yönelen İsrail, Beytullahim, El Halil, Cenin, Nablus ve son olarak da Doğu Kudüs'ü işgal etti.

Arap ülkeleri ordularının yenilgisi ve önemli miktarda toprak kaybetmesiyle sonuçlanan savaş 6 gün sürdü. "Altı Gün Savaşı", "3. Arap-İsrail Savaşı" ya da "1967 Savaşı" olarak adlandırılan savaş sırasında yaklaşık 20 bin Arap, 800 de İsrail askeri öldü.

BM Güvenlik Konseyi, Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'den Haziran 1967'de işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini istedi ancak İsrail bu kararı uygulamadı.

Yüz binlerce Filistinli yerlerinden edildi

Filistin verilerine göre, Nekse nedeniyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 bin Filistinli yerlerinden edildi ve bunların çoğu Ürdün'e göç etti.

İsrail, 1979'da Mısır ile imzaladığı barış antlaşmasının ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndan çekildi.

Uluslararası meşruiyet kararlarına göre "işgal edilmiş Suriye toprakları" olarak kabul edilen Golan Tepeleri'nden çekilmeyi reddeden İsrail, parlamentoda 14 Aralık 1981'de çıkardığı yasayla burayı ilhak ettiği, ancak BM Güvenlik Konseyi 17 Aralık 1981'de aldığı 497 sayılı kararla İsrail'in ilhak kararını tanımadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da imzaladığı başkanlık kararıyla, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan etti.

Batı Şeria'da işgal, Gazze'de saldırılar sürüyor

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi üzerindeki askeri işgali, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından Filistin Yönetimi kuruluncaya kadar devam etti ve anlaşma gereği bu bölgelerde Filistin Özerk Yönetim sistemi uygulanmaya başlandı.

Anlaşmaya göre, 1999'da geçiş döneminin bitmesinden sonra bağımsız Filistin devletinin kurulması, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işgale son vermesi gerekiyordu ancak İsrail sorumluluklarını yerine getirmeyerek Batı Şeria'daki illegal yerleşim faaliyetlerini daha fazla güçlendirme yoluna gitti.

Batı Şeria'daki işgalini ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını ve saldırısını sürdüren İsrail, 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler ise bu alanın sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

İsrail, Batı Şeria'ya yönelik "ilhak" planlarını ise Washington yönetimini arkasına alarak sürdürüyor.