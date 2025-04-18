FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu: (2)

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, işgale son vermek için Filistinlilerin yardım beklediklerini belirterek, "Bu savaş durmalıdır, bu işgale son verilmelidir ve iki devletli çözüme gidilmelidir çünkü işgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir.

18.04.2025 16:37
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, işgale son vermek için Filistinlilerin yardım beklediklerini belirterek, "Bu savaş durmalıdır, bu işgale son verilmelidir ve iki devletli çözüme gidilmelidir çünkü işgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir." dedi.

Futuh, TBMM'nin girişimiyle İstanbul'daki otelde 13 ülkenin ulusal parlamentolarının iştirakiyle düzenlenen "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda" katılımcılara hitap etti.

Filistin topraklarında gözyaşının akmaya devam ettiğini dile getiren Futuh, Gazze'de soykırımın sürdüğünü, İsrail'in Filistin'e karşı her türlü silahı kullandığını ve Filistin'i yok etmeye çalıştığını söyledi.

"Size özgürlüğü seven ve barışa hasret bir halkın evladı olarak geldim. Halkımız meşru liderliğe ve iki devletli çözüm vizyonuna sıkı sıkıya bağlıdır." diyen Futuh, Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını hedefleyen tüm girişimleri reddettiklerini vurguladı.

"İşgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir"

Futuh, işgale son vermek için Filistinlilerin yardım beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu savaş durmalıdır, bu işgale son verilmelidir ve iki devletli çözüme gidilmelidir. Uluslararası barışın güvenliğinin korunması ancak bu şekilde olacaktır çünkü işgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir. Her gün çocuklar, kadınlar öldürülmekte ve aynı zamanda savaş suçları işlenmektedir. Bu durum karşısında etkili ülkeler hala sessizliğini korumaktadır."

Filistin halkının barışı sevdiğini ve adaleti savunduğunu belirten Futuh, Filistinlilerin toprak bütünlüğünden ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hedefinden vazgeçmeden tehcir ve dayatmaları reddettiğini vurguladı.

Futuh, parlamenterlerden Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermelerini, soykırım savaşının ve artan katliamların durdurulması için çabalarını yoğunlaştırmalarını istedi.

Gazze'de halkın katledildiğini, binlerce insanın enkaz altında kaldığını anlatan Futuh, susuzluk ve açlık politikalarının yoğunlaştırıldığını söyledi.

Futuh, Filistin yönetimine yönelik boğucu ve mali kuşatmanın devam ettiğine dikkati çekerek, şu çağrılarda bulundu:

"Bir, soykırım, tehcir ve yerlerinden etme savaşı derhal durdurulmalı. Gazze'deki halkımıza insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması, ablukanın kaldırılması çok önemlidir. İki, Filistin Ulusal Yönetimi'ne yönelik mali kuşatmanın kaldırılması. Üç, Batı Şeria'daki mülteci kamplarının yıkımının ve halkın zorla yerinden edilmesinin durdurulması. Dört, Gazze ve Batı Şeria'nın birliğini hedef alan girişimlerin engellenmesi. Beş, Kudüs'teki Yahudileştirme planlarının ve yerleşim faaliyetlerinin sonlandırılması. Altı, etkili ülkelerin katılımıyla iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek için uluslararası barış konferansının düzenlenmesini istiyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanı, bizim size ihtiyacımız var, Filistin'in de size ihtiyacı var"

Bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının bölgede kalıcı barışın, istikrarın önünü açacağının altını çizen Futuh, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun kurulmasına öncülük ettiği için teşekkürlerini iletti.

Futuh, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben), bizim size ihtiyacımız var, Filistin'in de size ihtiyacı var. Özellikle bu savaşın durdurulması ve Filistinlilerin tabii ki bir arada tek saf olmaları çok çok önemlidir. Hem Batı Şeria'da hem Gazze'de ve bütün nerede Filistinliler bulunursa ve gerçekten bütün uluslararası çapta hareket edilmesi gerekmektedir."

(Bitti)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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