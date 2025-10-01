Florida'da 35 Yıl Sonra İdam - Son Dakika
01.10.2025 10:17
Florida'da, 1990'daki cinayetten mahkum edilen Victor Tony Jones'ın cezası infaz edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde, 35 yıl önce işlediği cinayetten dolayı idama mahkum edilen 64 yaşındaki kişinin cezası infaz edildi.

35 YIL SONRA İDAM EDİLDİ

NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı. Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

EN FAZLA İDAM BU YIL İNFAZ EDİLDİ

Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

