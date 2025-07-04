Florida'da Tutukevine Ziyaret Engellendi

ABD'nin Florida eyaletinde temsilciler meclisi üyeleri, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan Florida'daki düzensiz göçmenler için yapılan 5 bin yataklı yeni tutukevini ziyaret etmek isterken yetkililer tarafından engellendi.

CNN'in haberine göre, Florida Eyaleti Temsilciler Meclisinin 5 üyesi, ilk düzensiz göçmen grubunun gelmesinden hemen sonra tutukevini ziyaret etmek istedi.

Ancak tutukevi yetkilileri, "güvenlik endişesini" gerekçe göstererek, temsilciler meclisi üyelerinin girişine izin vermedi.

Florida Eyalet Temsilcisi Anna Eskamani, yaptığı açıklamada, tutukevindeki su baskını ve diğer sorunlarla ilgili iddiaları incelemek istediklerini ancak engellendiklerini söyledi.

Eskamani, tutukevinin çevresini bile görmelerine izin verilmediğini ileri sürerek, bunu gücün kötüye kullanımı ve insan hakları ihlallerinin saklanması olarak nitelendirdi.

Eyaletin doğal yaşam alanı olarak bilinen Everglade bölgesinde bulunan Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen "Timsah Alcatraz" tutukevi tesisinde 1000'den fazla güvenlik görevlisinin çalışması planlanıyor.

Tel örgülerle bölümlere ayrılmış büyük koğuşlarda çift katlı ranzalar şeklinde 5 bin yatak kapasitesi bulunan tesisin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı ve bu paranın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Barınak ve Hizmetler Programı'ndan karşılanacağı belirtiliyor.