Foça Bağarası'nda Yüzlerce Vatandaş İftarda Buluştu

(İZMİR) - Foça Belediyesi'nin "Foça'da Ramazan Sofraları" programı kapsamında Bağarası Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

"Bu sofralar ortak değerlerimizi büyüten buluşmalardır"

Programa katılan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül gönüle olmanın en güzel zamanıdır. Bağarası'nda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sofralar sadece yemek değil; kardeşliği, komşuluğu ve ortak değerlerimizi büyüten buluşmalardır. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Vatandaşlar da aynı sofrada buluşmanın ve ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamanın önemini dile getirdi.

Foça Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü "Foça'da Ramazan Sofraları" programı ilerleyen günlerde de devam edecek.