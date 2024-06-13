Foça Belediyesi Cittaslow Proje Yarışmasında Ödül Aldı

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(İZMİR) - Foça Belediyesi, İtalya merkezli Cittaslow Birliği tarafından düzenlenen proje yarışmasında "Farkındalık, Eğitim ve Kültür Politikaları" dalında 5 üzerinden 4 puan alarak ödül almaya hak kazandı.

Foçalıların tarihteki yolculuğunun Avrupa Kültür Rotası olarak resmi ve uluslararası kabulü için Avrupa Konseyi'ne sunulan "Viaggio dei Focesi-Foçalıların Yolculuğu" projesi, Uluslararası Cittaslow Birliği'nden "Farkındalık, Eğitim ve Kültür Politikaları" dalında ödül aldı.

"Kültürlerimizin ve kardeşliğimizin en güzel yansıması"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, " Türkiye'deki 25 Cittaslow kentinden biri olan güzel Foça'mızın Cittaslow başarısı, hepimizin oluşturduğu dostluk bağları, tarih bilincimiz ve kültürümüzün köklerini arayışımızdandır. Verilecek ödül kültürlerimizin ve kardeşliğimizin en güzel yansımasıdır. Kentimizin Cittaslow'a katılımında ve ödül alan projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Foça, antik dönemdeki Phokaia'lı (Foçalı) denizcilerin Akdeniz'de kurduğu yerleşimlerden İtalya'daki Ascea ile kardeş şehir olmasıyla başlayan projeyle, Foçalıların Avrupa tarihine bıraktıkları izlerin Avrupa Kültür Rotası olarak akredite edilmesi hedefleniyor. Projede tarihi rotanın dünyaya tanıtılmasının dışında ilgili kentler arasında turizmi geliştirme, öğrenci değişim programları ve ortak etkinlikler düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda yer alıyor.