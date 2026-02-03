Foça Belediyesi Yağışlara Karşın Tüm Ekibiyle Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Foça Belediyesi Yağışlara Karşın Tüm Ekibiyle Sahada

03.02.2026 14:17  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça'da etkili olan yağışlara karşı Foça Belediyesi, Fen İşleri, Zabıta ve Kıyı Koruma Birimleri ile birlikte olağanüstü tedbirler alarak sahada çalışmalarını sürdürüyor.

(İZMİR) - Foça'da etkisini sürdüren yağışlara karşı Foça Belediyesi, tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kıyı Koruma Birimi ekipleri tarafından yağmur suyu hatları, mazgallar ve risk taşıyan bölgelerde temizlik, kontrol ve müdahale çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yağışların etkisini sürdürmesiyle birlikte ekipler, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yapmaya devam ediyor.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde etkisini sürdüren yağışlara karşı Foça Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Fen İşleri, Zabıta ve Kıyı Koruma Birimlerimiz, risk taşıyan bölgelerde gerekli kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Yağışların etkili olduğu süre boyunca ekiplerimiz sahada olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve koordineli şekilde müdahalede bulunmaya devam edecektir. Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor, gerekli önlemleri önceden alarak olası olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hemşerilerimizden ricamız; yapılan uyarıları dikkate almaları, tedbirli olmaları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçmeleridir. Foça Belediyesi olarak süreci yakından izlemeyi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça Belediyesi Yağışlara Karşın Tüm Ekibiyle Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:02
“Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu“ iddialarına yalanlama
"Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu" iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:12:07. #7.11#
SON DAKİKA: Foça Belediyesi Yağışlara Karşın Tüm Ekibiyle Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.