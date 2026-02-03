Foça Belediyesi Yağışlara Karşın Tüm Ekibiyle Sahada

(İZMİR) - Foça'da etkisini sürdüren yağışlara karşı Foça Belediyesi, tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kıyı Koruma Birimi ekipleri tarafından yağmur suyu hatları, mazgallar ve risk taşıyan bölgelerde temizlik, kontrol ve müdahale çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yağışların etkisini sürdürmesiyle birlikte ekipler, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yapmaya devam ediyor.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde etkisini sürdüren yağışlara karşı Foça Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Fen İşleri, Zabıta ve Kıyı Koruma Birimlerimiz, risk taşıyan bölgelerde gerekli kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Yağışların etkili olduğu süre boyunca ekiplerimiz sahada olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve koordineli şekilde müdahalede bulunmaya devam edecektir. Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor, gerekli önlemleri önceden alarak olası olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hemşerilerimizden ricamız; yapılan uyarıları dikkate almaları, tedbirli olmaları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçmeleridir. Foça Belediyesi olarak süreci yakından izlemeyi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeyi sürdüreceğiz."